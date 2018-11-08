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محافظات

محافظ الإسكندرية يجتمع بالأجهزة التنفيذية للتأكد من الاستعداد للامطار

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:57 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يجتمع بالأجهزة
أحمد عبد العزيز
عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعا مع التنفيذيين والمعنيين، للتأكد من استعدادات المحافظة وجميع الأجهزة للتعامل مع توقعات التنبؤ بالأمطار الحالية التي تشير إلي احتمالية سقوط أمطار غزيرة، وكذا مناقشة الإجراءات التي اتخذتها شركة الصرف الصحي بالتعاون والتنسيق مع رؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ورؤساء الأحياء.

وخلال الاجتماع؛ أكد المحافظ ضرورة التزام كل جهة بدورها المحدد لها وأن تكون علي أتم استعداداتها وفي حالة استنفار تام علي مدار الساعة لمواجهة أي احتمالات طارئة خلال النوة الحالية، وشدد علي تواجد رؤساء الأحياء والمسئولين بشركة الصرف الصحي بالشارع. وكذا تم التشديد علي انتشار سيارات الطوارئ وتوزيع البدالات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة، والتركيز علي أماكن تجمع مياه الأمطار، مضيفا أننا لن نسمح بأي تقصير أو تهاون من أي جهة.

وكلف المحافظ شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، برفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار، والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في اي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

كما أكد أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أزمة طارئة، وتقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

علي الصعيد ذاته؛ تشير محافظة الإسكندرية بأنه وفقا لتوقعات نماذج التنبؤ بالطقس بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية فمن المتوقع غدا الجمعة سقوط أمطار غزيرة علي السواحل الشمالية، أما يوم السبت الموافق ١٠ نوفمبر فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة علي السواحل الشمالية.

وأهابت محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخى الحذر واتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنب الاضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار.

وطالبت في حالة حدوث أي حالات طارئة الإتصال علي غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة علي الخط الساخن 114 من التلفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136 ) من أي تليفون.
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