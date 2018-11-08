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فن

500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:33 م
صدى البلد
محمد نبيـل تصوير محمد صبحي وعلي الخشاب
تغيبت الفنانة الكبيرة نجلاء فتحى عن تلقى عزاء زوجها الإعلامى حمدى قنديل المقام حاليا فى مسجد عمر مكرم.

وحضر العزاء عدد كبير من الشخصيات العامة ومنهم رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، والنائبان خالد يوسف وحمدين صباحى، والفنانان خالد النبوى وسمير صبرى، بخلاف نقيب الصحفيين السابق يحيي قلاش، وأسامة الشيخ ومنى الشاذلى، وإلهام شاهين، والدكتور مصطفى الفقى.

كما حضر أيضا هدى عبد الناصر، عمرو موسى، محمود قابيل، جمال فهمى، نادية الجندى، لبلبة، فيفى عبده، ، وفاء عامر، زينة، ورضا ادريس وغيرهم.

وولد حمدي قنديل في أسرة من الطبقة المتوسطة وفي كنف أبٍ مثقف يعمل ناظر مدرسة وأمّ متعلّمة بقرية كفر عليم -مدينة بركة السبع في المنوفية- وترجع أصول عائلته إلى الشرقية، فجده الأكبر قنديل خليل كان عمدة قرية المحمودية مركز ههيا عام 1830م.

جدير بالذكر أن الصحفي والإعلامي حمدي قنديل،وافته المنية الخميس الماضى بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة وتم تشييع جثمانه فى نفس اليوم. 
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل
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