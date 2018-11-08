الصين تكشف عن مشروع للتحكم في السحب لاستمطارها وقتما تشاء

قالت صحيفة ميرور البريطانية، إن الصين كشفت عن مشروع عملاق وغريب من نوعه وهو المتمثل في التحكم في السحب لاستمطارها وقتما تشاء، وهو ما قد يضعها في مقدمة دول العالم الزراعية.



ويقوم المشروع على تحويل مسارات الغيوم لتهطل على اماكن بعينها، وهي المناطق التي تعاني من الجفاف، وهو الأمر الذي قد يمثل نقلة كبيرة في الزراعة الصينية حال نجاحه.



وقالت الصحيفة أن الصين تريد أن يرى المشروع النور بعد 4 سنوات، بحلول العام 2022.



وسيستخدم الصينيون 6 أقمار صناعية للقيام بمشروعهم لاستمطار الغيوم، واذا نجح المشروع فستحذو دول أخرى حذو الصين.

