ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث بنجع حمادي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:53 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
يوسف رجب
لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخران، فى حادث دراجه ناريه أمام قرية الشعانيه بنجع حمادي.

تلقى اللواء مجدى القاضى- مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، بوقوع حادث لدراجة نارية أمام قرية الشعانيه، نتج عنه مصرع محمد فتحى على 25 عاما، وإصابة كل من: محمد عبده أحمد 26 عاما بجرح متهتك مع فقدان بالوعى، وعمرو أحمد حفني.

ودفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، بسيارتين إسعاف وتم نقل الجثه والمصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام.
loading...

ترشيحاتنا

أحمد السقا يوجه رسالة لجمهور الاهلي قبل لقاء الترجي في نهائي أبطال أفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلي والترجي في إياب نهائي أفريقيا

إليسا تكشف سبب غنائها باللهجة المصرية

الأمن يلقى القبض على 16 متهما فى معركة الباعة بسوق التوفيقية

فأل سيئ للأهلي.. الترجي لا يخسر في وجود الحكم الإثيوبى تيسيما

اعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة جريدة كفر الشيخ

500 صورة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

إليسا تنصح الفتيات بالكشف المبكر عن سرطان الثدي للوقاية من المرض

رسميا.. كاف يلمح لتواطؤ كارتيرون مع أزارو فى واقعة برج العرب

الأمن يمنع مذبحة بين عائلتين ويضبط 14 متهما بحوزتهم 12 سلاحا ناريا و2000 طلقة..فيديو

توفيق عكاشة محذرا من مخطط القضاء على الجنس العربي: العقل زينة

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي أفريقيا والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العناية الإلهية تنقذ ركاب ترام الإسكندرية من الموت ..صور

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

منال رستم.. أول فتاة مصرية محجبة تتسلق إيفرست.. وتتصدر الماراثون مع الرئيس السيسي.. بروفايل

تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخصين بالأعيرة النارية على مقهى فى كرداسة.. صور

مأساة الطفل أنس .. ولد بـ ضمور في القلب وأسرته تطالب الرئيس بعلاجه فى الخارج

فيديو

إليسا تكشف سبب غنائها باللهجة المصرية
موجز البلد.. كارتيرون متورط فى أزمة أزارو.. اختفاء نجم من سماء الإمارات.. واعتداء على مصرية بالكويت
إليسا تكشف سبب اختفائها بعد كليب إلي كل اللي بيحبوني
إليسا تنصح الفتيات بالكشف المبكر عن سرطان الثدي للوقاية من المرض
إليسا تكشف تفاصيل مشاركتها في الحملة الوطنية لسرطان الثدي فى لبنان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟