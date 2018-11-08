مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث بنجع حمادي

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخران، فى حادث دراجه ناريه أمام قرية الشعانيه بنجع حمادي.



تلقى اللواء مجدى القاضى- مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، بوقوع حادث لدراجة نارية أمام قرية الشعانيه، نتج عنه مصرع محمد فتحى على 25 عاما، وإصابة كل من: محمد عبده أحمد 26 عاما بجرح متهتك مع فقدان بالوعى، وعمرو أحمد حفني.



ودفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، بسيارتين إسعاف وتم نقل الجثه والمصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام.