أول مذيع آلي يصدم العالم خلال بث تليفزيوني لوكالة شينخوا ..صور

قال موقع "ايه بي ايه كاس نيوز" التابع لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، إنه يوجد في وسائل الإعلام الحكومية الصينية مذيعو أخبار تليفزيونية يمكن أن يبثوا على مدار الساعة طول الأسبوع، لكن هذه المرة فاجأت وكالة صينية الجميع بظهور مذيع روبوتي، بوجه من صنع الكمبيوتر.



وبثت وكالة أنباء شينخوا نشرة إخبارية لمذيع يظهر كأنه إنسان.



وظهر الوجه الآلي (كيندا) ليبث الاخبار مثل مذيع العادي، ويمكنه أيضًا العمل 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع.



وفي سابقة هي الأولى من نوعها ظهر المذيع الآلي كيندا وهو يقرأ الأخبار.



وكشفت الشبكة الإخبارية التي تديرها الدولة الصينية عن اثنين من "المذيعين الآليين كأنهما شخصان حقيقيان، ولكن وجهيهما وصوتيهما من برمجة أجهزة كمبيوتر- مما يسمح لهما بالكلام وفعل الأشياء التي لم يفعلها المذيعيون الحقيقيون.



وظهر في الفيديو الذي يعد تهديدًا لمذيعي الاخبار في العالم، أول مذيع من الذكاء الاصطناعي، وتم تصميم وجهه من خلال استلهام صور عدد من مذيعي الشبكة الصينية.



وخلال البث، ظهر المذيع الآلي (روبوت) على الشاشة، وظهرت عبارة المذيع الاصطناعي باللغة الإنجليزية.



وقال المذيع بلهجة آلية: "أهلا بكم. أنا مذيع اصطناعي، شكلي وصوتي مصمم على مذيع حقيقي".



