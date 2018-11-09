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أخبار العالم

الصين تحث المجتمع الدولي على تهيئة مناخ بناء للتسوية السياسية في ليبيا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 09:10 ص
الصين
الصين
أ ش أ
حثت الصين، المجتمع الدولي على تعزيز دعمه من أجل تحقيق النظام في ليبيا بأقرب وقت ممكن، والعمل على تهيئة مناخ شامل بناء للتسوية السياسية هناك.

وقال المبعوث الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة "ما تشاو شيوي" - في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم- إنه ينبغي تفادي أي أثر سلبي للعقوبات المفروضة على ليبيا، وآلا تؤثر على حياة المدنيين.

وأضاف أن العقوبات ليست غاية، بل مجرد وسيلة، وينبغي آلا تؤثر على حياة الناس المدنيين في ليبيا، وأنه ينبغي على لجنة العقوبات أن تعمل سريعا للاستجابة للاهتمامات المشروعة لليبيين.
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