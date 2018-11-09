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منوعات

شاهد..لحظة غرق أكبر سفينة حربية نرويجية بعد اصطدامها بناقلة نفط

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:30 ص
صدى البلد
أحمد شريف
غرقت واحدة من أكبر السفن الحربية في البحرية النرويجية وتم إجلاؤها بعد اصطدامها مع ناقلة نفط لتبدأ بعدها في الغرق.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كانت فرقاطة KNM Helge Ingstad، اصطدمت مع الناقلة نفطية في المضيق البحري في غرب النرويج صباح اليوم وأصيب ثمانية أشخاص بجروح.

فيما تم إجلاء الـ 137 شخصًا الذين كانوا على متن السفينة الحربية بعد اصطدامها مع ناقلة سولا تي إس ، قبل غرق السفينة بالنهاية.

وكانت السفينة عائدة من تدريب يتبع قوات الناتو، حيث تعتبر الفرقاطة واحدة من اضخم خمس سفن حربية بالنرويج وتعد ثاني حادث سفينة بالجيش.


شاهد..لحظة غرق أكبر سفينة حربية نرويجية بعد اصطدامها بناقلة نفط
شاهد..لحظة غرق أكبر سفينة حربية نرويجية بعد اصطدامها بناقلة نفط
شاهد..لحظة غرق أكبر سفينة حربية نرويجية بعد اصطدامها بناقلة نفط
شاهد..لحظة غرق أكبر سفينة حربية نرويجية بعد اصطدامها بناقلة نفط
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