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رياضة

رئيس الفيفا يحضر مباراة الترجي والأهلي برادس

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:39 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
كشفت تقارير الصحف التونسية أن جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيحضر مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري مساء يوم الجمعة بملعب رادس في إياب بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وأكدت صحيفة الشروق التونسية حضوره اللقاء المرتقب كما سيحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري اللقاء .

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت لصالح الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليقترب الشياطين الحمر خطوة الي كأس بطولة دوري ابطال افريقيا .

ووافقت وزارة الداخلية التونسية على حضور 60 ألف مشجع لمباراة الترجى والأهلي، لاسيما بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" بإلغاء العقوبة المفروضة على النادى التونسى بإغلاق مدرج "الفيراج".

وكان الأهلى تغلب على الترجى التونسى فى مباراة الذهاب التى أقيمت الجمعة الماضى على ملعب "برج العرب" بنتيجة 3 – 1.

ويكفى النادى الأهلى التعادل السلبى أو الهزيمة بهدف دون مقابل، للحصول على لقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، بينما يحتاج الترجى للفوز بهدفين دون مقابل لحصد اللقب القارى.
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