باقة سيارات مستعملة سعرها 300 ألف جنيه,, صور ومواصفات
خبير لوائح رياضية: لا استئناف على الإيقاف.. والطعن يقتصر على الغرامة المالية
الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟
الغربية تواصل تعزيز منظومة الجودة الصحية.. اعتماد مركز طب أسرة بنا أبو صير مبدئيًا

الغربية أحمد علي

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ محافظة الغربية، حصول مركز طب أسرة بنا أبو صير على شهادة الاعتماد المبدئي الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك وفقًا لأحدث قرارات اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية، في خطوة جديدة تعكس استمرار جهود الدولة لتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، وتعزيز كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأولية داخل مختلف قرى ومراكز المحافظة.

 

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن حصول المركز على الاعتماد المبدئي يأتي بعد استيفاء الاشتراطات والمعايير الفنية والإدارية الخاصة بالجودة وسلامة المرضى، والتي تعتمدها الهيئة وفق معايير معترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua، وهو ما يعكس مستوى الجاهزية والتطور الذي تشهده وحدات ومراكز الرعاية الصحية بالمحافظة، ويؤكد حرص الدولة على تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين.

 

تحرك تنفيذي 

وقال اللواء دكتور علاء عبد المعطي إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الصحة ورفع كفاءة المنشآت الطبية، خاصة منشآت الرعاية الصحية الأولية التي تمثل نقطة الاتصال الأولى مع المواطن، مشيرًا إلى أن حصول مركز طب أسرة بنا أبو صير على الاعتماد المبدئي يعد خطوة مهمة في مسار إعداد وتأهيل المنشآت الصحية بالمحافظة وفقًا لأعلى معايير الجودة، بما يدعم جهود الدولة في بناء منظومة صحية متطورة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.

 

رفع كفاءة الخدمات الصحية 

وأضاف المحافظ أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على رفع كفاءة المزيد من الوحدات والمراكز الصحية داخل المحافظة، بما يضمن توسيع نطاق تطبيق معايير الجودة وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، وأن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتطوير المنظومة الصحية وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الطبية لأهالي الغربية.

 

مركز طب الأسرة 

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بتوجيه الشكر والتقدير إلى مديرية الصحة بالغربية، وجميع الأطقم الطبية والإدارية والعاملين بمركز طب أسرة بنا أبو صير، مثمنًا جهودهم المخلصة في الالتزام بمعايير الجودة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، مؤكدًا أن ما تحقق هو نتاج عمل جماعي يعكس روح المسئولية والحرص على خدمة أبناء المحافظة.

