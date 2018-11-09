جامعة القاهرة تسارع الزمن وتنافس عالميا خلال 2018

شهدت جامعة القاهرة تقدما ملحوظا في التصنيفات العالمية خلال عام 2018، حيث تم اختيارها بالتصنيفات العالمية نظرا لحجم ونوعية البحوث العلمية المنشورة لأعضاء هيئة التدريس فى الدوريات والموسوعات العلمية الدولية، إلى جانب جودة هيئة التدريس، ومستوى الآداء الأكاديمي، ومستوى الخريجين



ويعرض موقع "صدى البلد" أبرز التصنيفات التي احتلتها جامعة القاهرة عالميا خلال عام 2018.



أعلنت جامعة القاهرة عن تواجدها ضمن أفضل 300 جامعة حول العالم في مجال التوظيف وفقا لترتيب المصنف الانجليزي QS لمعيار التوظيف لأول مرة، كما جاءت الجامعة في الفئة من 251 – 300 على مستوى الجامعات حول العالم وفقآ لهذا المعيار حيث يشمل التصنيف 500 جامعة حول العالم طبقا لمجال التوظيف.



وفقا لتصنيف شانغهاي لعام 2018 فإن جامعة القاهرة هي الجامعة المصرية الوحيدة ضمن أفضل 500 جامعة عالمية، وهو من أقوى التصنيفات العالمية للجامعات ويعتمد على معايير موضوعية يمكن قياسها.



كما انها جاءت في صدارة الجامعات المصرية في تصنيف (CWUR) لعام 2018 واحتلت المرتبة 452 من بين أكثر من 1000 جامعة على مستوي العالم في هذا التصنيف، كما انها تصدرت الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني (SCIMAGO) لعام 2018، وتصدرت ايضا الجامعات المصرية في تصنيف ليدن الهولندي،



وفى التصنيف الأمريكي US-News، جاءت في المرتبة 448 من ضمن 1250 جامعة عالمية وهي الجامعة المصرية الوحيدة في فئة الــ 500 جامعة ،كما تصدرت المركز الأول بين الجامعات المصرية، وجاء بعدها بالترتيب جامعات مصرية متعددة (فى الفئة من 601 الى 1000)، منها المنصورة (698)، قناة السويس (717)، عين شمس (729)، الإسكندرية (745)، أسيوط (853)، الأزهر (985)، والزقازيق (989)، بالإضافة الى 6 جامعات مصرية أخرى جاء ترتيبها في الفئة من 1001 الى 1250.



بالإضافة الى تصنيف 16 من التخصصات الأكاديمية بالجامعة (بزيادة 6 تخصصات عن عام 2017) في ترتيب متقدم عالميًا، حيث جاءت كلية الطب في المركز 251 متفوقة على كليات الشرق الأوسط، وكلية الهندسة في الترتيب 231 عالميًا، وكلية الصيدلة في الترتيب من 101-150 على مستوي العالم.



من ناحية أخرى ظهر تصنيف QS الإنجليزي للجامعات العربية في السمعة الأكاديمية والتوظيف، وجاءت جامعة القاهرة في صدارة الجامعات المصرية والعربية في السمعة الأكاديمية، والثانية في التوظيف عربيًا.



كما أظهرت مؤشرات تصنيف "سيماجو" للجامعات لعام 2018، وهي مؤسسة دولية تهتم بنشر ترتيب الجامعات في البحث العلمي سنويًا على مستوى العالم، أن جامعة القاهرة احتفظت بصدارة الجامعات المصرية والرابع عربيًا.



ومؤخرا قررت اللجنة المشكلة لاختيار أفضل جامعة مصرية والتي ترأس اجتماعها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استثناء جامعة القاهرة من المنافسة واعتبارها نموذجًا استرشاديًا لباقي الجامعات المصرية، بما يعني أنها غير قابلة للمنافسة على مستوى الجامعات المصرية، وأنها النموذج الأمثل للجامعات المصرية



وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن التقدم الذى أحرزته الجامعة فى التصنيفات العالمية للجامعات فى عام 2018 هو نتاج جهود إدارة الجامعة وكلياتها وأساتذتها فى دعم وتحسين مخرجات التصنيفات الدولية للجامعة وتنمية المعايير المطلوبة لها، من حيث تطوير العملية التعليمية والبحثية والإدارية وزيادة النشر الدولى وتحسين نوعيته.