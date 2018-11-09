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منوعات

المذيع الآلي يهدد الإعلاميين.. أول نشرة بتقديم روبوت..فيديو

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:37 م
أول مذيع آلي
أول مذيع آلي
أماني إبراهيم
اتخذت الصين خطوة جديدة قد تؤثر على مستقبل المذيعين في المستقبل حول العالم، وذلك بعد تقديم إحدى النشرات الإخبارية بطريقة غير تقليدية.

انتشر مقطع الفيديو للنشرة الصينية، وظهر في الفيديو أول مذيع بذكاء اصطناعي، وهو روبوت مذيع، من تصميم وتنفيذ وكالة "شينخوا" الصينية، وتم تصميم وجهه من خلال استلهام صور عدد من مذيعي الشبكة الصينية.

ويعد الروبوت أول مذيع ذكاء اصطناعي، كما أعلنت الوكالة الصينية، وتم إطلاقه بمناسبة افتتاح المنتدى العالمي للإنترنت بمدينة ووزين الصينية، يوم الأربعاء الماضي 7نوفمبر 2018.

وظهر المذيع الآلي في مقطع الفيديو وهو يتحدث باللغة الانجليزية المتقنة، وقال: "أهلا بكم جميعا..أنا مذيع اصطناعي باللغة الانجليزية، وهذا هو يومي الأول مع شبكة شينخوا..شكلي وصوتي مصمم على جان جاو، وهو مذيع حقيقي على شينخوا".

وأضاف المذيع يالذكاء الاصطناعي: "التطور في مجال الإعلام يتطلب الابتكارات الدائمة، ومحاكاة حقيقية مع التقدم التكنولوجي الدولي..أتطلع لتقديم التجربة الإخبارية الجديدة لكم".

ويظهر في النشرة الذي يقدمها، شريط أسفل الشاشة مكتوب به ما يقوله المذيع، ومن المفترض أن يقدم المذيع الآلي النشرة الإخبارية بانتظام، حيث سيتم كتابة النصوص في البرنامج الداخلي له.

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