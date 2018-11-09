تونس تستعين بطائرات و6 آلاف ضابط لتأمين مباراة الأهلي والترجي

تناولت صحيفة الديلي ميل الإنجليزية الجانب الأمني الخاص بمباراة الترجي التونسي والأهلي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على الملعب الأوليمبي برادس.



ونقلت الصحيفة تصريحا على لسان وليد بن حكيمة المتحدث باسم الأمن القومي قال فيه:« إنه من المتوقع حضور 60 ألف متفرج والملعب لأول مرة سيكون بالسعة الكاملة منذ الثورة التونسية عام 2011».



وصرح بأنه تم الدفع بـ6 آلاف ضابط، وبعض من الطائرات لإحكام عملية التأمين، وشدد على أنهم مستعدون جيدا، لاستقبال هذا العدد من المشجعين.



وأكد أنه تم تركيب أجهزة الكشف عن المعادن على جميع الأبواب واتخذوا كافة الإجراءات التي تضمن خروج المباراة بالشكل اللائق.