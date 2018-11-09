حريق كامب فاير يلتهم مقاطعة في كاليفورنيا

عرضت فضائية "روسيا اليوم" يرصد إجلاء السلطات الأمريكية اليوم لآلاف الأشخاص عن منازلهم في مقاطعة بوتي شمالي ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا، إثر اندلاع حريق بالغابات امتد على نحو 18 ألف فدان.



وقال كوري هونز قائد شرطة مقاطعة بوتي في مؤتمر صحفي: "تلقينا تقارير عن بعض الوفيات، ولم يتم حتى الآن التحقق من هذه التقارير".



وتابع: "لقد انتشر الحريق سريعا فقد تحرك بسرعة كبيرة جدا من منطقة نائية إلى مناطق آهلة بالسكان، ولا يزال نشطا جدا".



وذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة بوتي إنه تم إصدار أمر بإخلاء مناطق بلدة بارادايس التي يقطنها حوالي 27 ألف شخص.



وقال دارين ريد رئيس هيئة الإطفاء في كاليفورنيا، إن هناك خسائر كبيرة في مجتمعات متعددة فضلا عن العديد من الإصابات بين المدنيين ورجال الإطفاء.