توتنهام يواجه كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

يحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفًا على نظيره كريستال بالاس، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر، من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".



ويسعى السبيرز بقيادة ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني، لتحقيق الفوز على كريستال بالاس وخطف النقاط الثلاث من أجل تضييق الخناق على فريقي ليفربول وتشيلسي الذان يحتلان مركزي الثاني والثالث برصيد 27 نقطة.



ولعب توتنهام 11 مباريات في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وتمكن من الفوز في 8 مباريات بينما خسر 3.



ويحتل توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 24 نقطة، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز الرابع عشر برصيد نقاط.

