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شاهد.. لحظة وصول الرئيس الأمريكي ترامب وزوجته ميلانيا إلى فرنسا

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:05 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات حية تبرز لحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته السيدة ميلانا ترامب، إلى فرنسا.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، إلى العاصمة الفرنسية باريس برفقة زوجته ميلانيا وعدد من المساعدين.

وفور وصوله انتقد الرئيس الأمريكي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وتصريحاته حول إنشاء جيش أوروبي موحد.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "اقترح الرئيس ماكرون أن تقوم أوروبا ببناء جيشها الخاص لحماية نفسها من الصين وروسيا والولايات المتحدة .. إنه أمر مهين للغاية".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا "يتعين على أوروبا أولا دفع حصتها العادلة من حلف الناتو والتي تدعمها الولايات المتحدة إلى حد كبير".
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