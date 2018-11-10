ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

سحر نصر أفضل وزيرة للاستثمار فى الوطن العربى.. صور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:17 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
كرمت غرفتي التجارة السعودية بمكة المكرمة، والتجارة والصناعة بأبو ظبي، والقائمين على معرض بيزنكس، د. سحر نصر، على هامش المعرض وقاما بإهدائها درعين تذكاريين مقدمان من أعضاء الغرفتين، وذلك عرفانا بدورها البارز وجهودها المبذولة لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين، كما تم تكريم محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال الدكتور أحمد آل سويدين، رئيس غرفة التجارة والصناعة بأبو ظبى، إنه زار مصر كثيرا وكل مرة يجد آذان صاغية من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى للمستثمرين، مشيرا إلى أن تقدم مناخ الاستثمار فى مصر، يحسب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، موضحا أن الغرفة قررت منح الدرع للدكتورة سحر نصر كأحسن وزيرة للاستثمار فى الوطن العربى.

وتفقدت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، المعرض الدولي الأول للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2018»، بمركز المعارض والمؤتمرات «المنارة»، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والكاتب الصحفى، عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة الأهرام.

ويضم المعرض عددا كبيرا من المستثمرين والموزعين والوكلاء التجاربين الدوليين، وجناح لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تعرض فيه الفرص الاستثمارية ومبادرة فكرتك شركتك، لدعم الشركات الناشئة، كما يجمع المعرض أكثر من 200 جهة استثمارية من مختلف القطاعات في عدد كبير من الدول العربية المشاركة بأجنحة المعرض وعلى رأسهم دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ولبنان وغيرهم من الدول العربية، بقطاعيها الخاص والحكومي ومن بينها غرفة أبو ظبي بدولة الإمارات، وغرفة مكة بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب مشاركة متميزة من عدد كبير من الدول الأجنبية مثل البرازيل ونيجيريا وغيرهم.

وأوضحت الوزيرة، أنها حرصت على تفقد المعرض، والذى يعقد تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من أجل دعم المستثمرين، مشيرة إلى دعم الحكومة للمعرض فى ظل زيارة ايضا المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة للمعرض، وهو فى إطار التعاون بين الوزارتين للتسهيل على المستثمرين.

ورحبت الوزيرة، بالمستثمرين العرب خلال زيارتهم إلى المعرض، مشيرة إلى أن المجموعة الاقتصادية بقيادة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعمل كرجل واحد من أجل تحسين بيئة الاستثمار وحل أى مشاكل للمستثمرين، مؤكدة، أن قانون الاستثمار يضع مصر على الخريطة العالمية لجذب المزيد من الاستثمار إليها.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه في إطار دعم الدولة ورعايتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل للشباب والترويج للاستثمار في مصر، فإن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بمثل هذه المعارض الدولية التي تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتسهم في توفير فرص عمل للشباب.

من جانبه أوضح الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، أن مناخ الاستثمار فى مصر شهد الفترة الاخيرة انطلاقة كبيرة، تحسبا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدور الذى تقوم به الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مشيرا إلى أن الكثير من المستثمرين العرب والأجانب يقولون أن مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار، مؤكدا أن مؤسسة الأهرام داعمة لتنظيم المعارض من أجل المساهمة فى جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وأشاد بمركز خدمات المستثمرين، وما يتضمنه من تسهيل كل الإجراءات على المستثمر فى مكان واحد فقط.

سحر نصر أفضل وزيرة للاستثمار فى الوطن العربى.. صور
سحر نصر أفضل وزيرة للاستثمار فى الوطن العربى.. صور
سحر نصر أفضل وزيرة للاستثمار فى الوطن العربى.. صور
سحر نصر أفضل وزيرة للاستثمار فى الوطن العربى.. صور
loading...

ترشيحاتنا

باحث: الزيادة السكانية تلتهم أي نمو اقتصادي .. فيديو

نادية الجندي تكشف لـ صدى البلد سر غضبها من الزعيم عادل إمام

أسعار الذهب اليوم السبت

مواجهة نارية بين بوكا جونيورز وريفر بليت على لقب كأس ليبرتادوريس

انهيار جزء من عقار بشارع الموازين بدمنهور  

إصابة عامل وزوجته في حريق بمنزلهم بدمنهور بسبب تسريب غاز

بعثة الأهلى تعود من تونس عقب خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.. اليوم

مفتي باكستان: الفتوى ليست بحاجة للتجديد وإنما للاجتهاد

الحبيب الجفري يوصي بالصلاة على النبي بهذه الصيغة في شهر ربيع الأول

العثور على أمين مؤسسة مؤمنون بلا حدود بعد تعرضه للتعذيب

نادية الجندى لـ صدى البلد: فيلم يوم الدين نال أكثر من حقه

ارتفاع قتلى فندق العاصمة الصومالية مقديشيو إلى 39 شخصا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة إطلالات رضوى الشربينى

ننشر أسماء المتقدمين في نتائج انتخابات عليا الوفد بعد فرز 15 لجنة.. صور

العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور

بسبب مرض نادر.. طفلة لا ترتدي زي المدرسة وتعيش على 9 أطعمة فقط.. صور

فرحة لاعبي وجمهور الترجي بعد التتويج بلقب أبطال أفريقيا .. صور

فيديو

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
محمد الفولي: ملتقى الأعمال التجارية يهدف لتعظيم دور القطاع الخاص في الأزمات الإنسانية
الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على القاهرة اليوم
باحث: الزيادة السكانية تلتهم أي نمو اقتصادي .. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟