سحر نصر أفضل وزيرة للاستثمار فى الوطن العربى.. صور

كرمت غرفتي التجارة السعودية بمكة المكرمة، والتجارة والصناعة بأبو ظبي، والقائمين على معرض بيزنكس، د. سحر نصر، على هامش المعرض وقاما بإهدائها درعين تذكاريين مقدمان من أعضاء الغرفتين، وذلك عرفانا بدورها البارز وجهودها المبذولة لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين، كما تم تكريم محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



وقال الدكتور أحمد آل سويدين، رئيس غرفة التجارة والصناعة بأبو ظبى، إنه زار مصر كثيرا وكل مرة يجد آذان صاغية من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى للمستثمرين، مشيرا إلى أن تقدم مناخ الاستثمار فى مصر، يحسب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، موضحا أن الغرفة قررت منح الدرع للدكتورة سحر نصر كأحسن وزيرة للاستثمار فى الوطن العربى.



وتفقدت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، المعرض الدولي الأول للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2018»، بمركز المعارض والمؤتمرات «المنارة»، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والكاتب الصحفى، عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة الأهرام.



ويضم المعرض عددا كبيرا من المستثمرين والموزعين والوكلاء التجاربين الدوليين، وجناح لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تعرض فيه الفرص الاستثمارية ومبادرة فكرتك شركتك، لدعم الشركات الناشئة، كما يجمع المعرض أكثر من 200 جهة استثمارية من مختلف القطاعات في عدد كبير من الدول العربية المشاركة بأجنحة المعرض وعلى رأسهم دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ولبنان وغيرهم من الدول العربية، بقطاعيها الخاص والحكومي ومن بينها غرفة أبو ظبي بدولة الإمارات، وغرفة مكة بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب مشاركة متميزة من عدد كبير من الدول الأجنبية مثل البرازيل ونيجيريا وغيرهم.



وأوضحت الوزيرة، أنها حرصت على تفقد المعرض، والذى يعقد تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من أجل دعم المستثمرين، مشيرة إلى دعم الحكومة للمعرض فى ظل زيارة ايضا المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة للمعرض، وهو فى إطار التعاون بين الوزارتين للتسهيل على المستثمرين.



ورحبت الوزيرة، بالمستثمرين العرب خلال زيارتهم إلى المعرض، مشيرة إلى أن المجموعة الاقتصادية بقيادة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعمل كرجل واحد من أجل تحسين بيئة الاستثمار وحل أى مشاكل للمستثمرين، مؤكدة، أن قانون الاستثمار يضع مصر على الخريطة العالمية لجذب المزيد من الاستثمار إليها.



وأشارت الوزيرة، إلى أنه في إطار دعم الدولة ورعايتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل للشباب والترويج للاستثمار في مصر، فإن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بمثل هذه المعارض الدولية التي تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتسهم في توفير فرص عمل للشباب.



من جانبه أوضح الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، أن مناخ الاستثمار فى مصر شهد الفترة الاخيرة انطلاقة كبيرة، تحسبا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدور الذى تقوم به الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مشيرا إلى أن الكثير من المستثمرين العرب والأجانب يقولون أن مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار، مؤكدا أن مؤسسة الأهرام داعمة لتنظيم المعارض من أجل المساهمة فى جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.



وأشاد بمركز خدمات المستثمرين، وما يتضمنه من تسهيل كل الإجراءات على المستثمر فى مكان واحد فقط.



