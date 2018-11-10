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جدول ترتيب مجموعة القاهرة قبل مباراة السويس والزرقا بالقسم الثاني

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:42 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس، منافسه الزرقاء اليوم، السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف على ملعب النصر ضمن مؤجلات الأسبوع التاسع من دوري القسم الثاني.

ويحتل فريق الزرقا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 9 نقاط، بينما جاء منتخب السويس في المركز الثالث 6 نقاط.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى :-

1- اف سي مصر: 18 نقطة
2- القناة : 17 نقطة.
3- سيراميكا كليوباترا: 17 نقطة
4-الترسانة: 15 نقطة
5- كوكاكولا: 15 نقطة.
6- الشمس: 13 نقطة
7- النصر: 12 نقطة.
8- دمياط: 12 نقاط.
9- جمهورية شبين: 11 نقاط.
10- بورتو: 9 نقاط.
11- المريخ: 9 نقاط.
12- الزرقا: 9 نقاط.
13- منتخب السويس: 6 نقاط.
14- أبي صقل: نقطتان
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