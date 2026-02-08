أشباه الموصلات والدفاع الأبرز.. 11 اتفاقية بين الهند وماليزيا للتجارة والتعاون

جدد رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، ونظيره الماليزي، داتوك سيري أنور إبراهيم، اليوم التعهدات لتعزيز العلاقات التجارية واستكشاف فرص التعاون في مجالات أشباه الموصلات والدفاع وقطاعات أخرى.

وجاءت هذه التعهدات خلال زيارة رسمية يقوم بها مودي إلى ماليزيا، تستغرق يومين، وهي الأولى له منذ ارتقاء مستوى العلاقات الثنائية إلى مرتبة "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" في أغسطس 2024، حسبما ذكرت صحيفة "ذا إيدج" الماليزية.

وأكد أنور أن الشراكة الاستراتيجية تشمل تعاونا عميقا في مجالات التجارة والاستثمارات والأمن الغذائي والدفاع والرعاية الصحية والسياحة، مشيرا إلى التزام حكومتي البلدين بتنفيذ الاتفاقات بسرعة وفعالية

.

وعقب الاجتماع، شهد الزعيمان توقيع 11 اتفاقية تعاون شملت مجالات أشباه الموصلات وإدارة الكوارث وحفظ السلام، ما يعكس حرص البلدين على تعزيز الشراكة في قطاعات حيوية ومتنوعة.

وأشار أنور إلى استمرار جهود البلدين لتعزيز استخدام التسوية بالعملات المحلية في الأنشطة عبر الحدود، معربا عن أمله في أن تتجاوز قيمة التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار أمريكي (73 مليار رينجيت ماليزي) المسجلة العام الماضي.

كما أكد أن ماليزيا ستدعم جهود الهند لافتتاح قنصلية في ولاية صباح على جزيرة بورنيو، في خطوة تعكس تعزيز التعاون الدبلوماسي والتجاري بين البلدين.