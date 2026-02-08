الإمارات تؤكد التزامها بضمان أن يكون الابتكار انعكاسا للقيم بختام مؤتمر التسامح

أكد وزير التسامح والتعايش الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان، أن الإمارات تواصل التزامها الراسخ بضمان أن يكون الابتكار دائما انعكاسا للقيم الأخلاقية، مشيرا إلى إيمانها بأن التكنولوجيا التي قد تشكل تحديا للقيم الإنسانية، قادرة في الوقت ذاته على أن تكون وسيلة لحمايتها وتعزيزها.



جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لأعمال الطاولة المستديرة، في ختام أعمال المؤتمر العالمي للتسامح والأخوة الإنسانية، الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش الإماراتية بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، ومركز تريندز للدراسات والاستشارات،حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأحد.



وقال إن هناك قناعة عميقة في الإمارات بأن النجاح الحقيقي للذكاء الاصطناعي لا يقاس بالسرعة أو الدقة أو القدرات التقنية فحسب، بل بمدى قدرته على مساعدة البشر على العيش معا بكرامة وأخوة واحترام متبادل، وتعاون من أجل مستقبل أفضل يسع الجميع.



وأضاف أن المؤتمر العالمي للتسامح والأخوة الإنسانية ركز على الأفكار والمبادئ والتطلعات، بينما يأتي اليوم الختامي ليشهد حوارا صادقا وعميقًا قائمًا على الإحساس بالمسؤولية المشتركة، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يمس اليوم تقريبا كل بُعد من أبعاد الحياة الإنسانية، ومشددا على أنه يمكن أن يكون أداة محورية في تعزيز التفاهم والتعاون العالميين، لا سيما في إطار عمل "التحالف العالمي للتسامح".



وحذر من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه قد يسرع انتشار المعلومات المضللة، ويغذي نزع الإنسانية والتحيز والصراعات، وهي نتائج تشكل تهديدا مباشرا للمجتمعات، مشددا على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب أن تكون القيم والتعاطف الإنساني حاضرين في كل مرحلة من مراحل تصميم الذكاء الاصطناعي واستخدامه، داعيا الحكومات والمؤسسات التعليمية وشركات التكنولوجيا إلى العمل المشترك لضمان أن يخدم الذكاء الاصطناعي الفهم والوعي.



وتعد الطاولة المستديرة أحد أهم نتائج التعاون المشترك مع المؤسسات والدول والقامات العلمية والدينية على مستوى العالم، ضمن إطار "التحالف العالمي للتسامح"، بمشاركة 50 شخصية عالمية بين القيادات الفكرية والدينية التنفيذية والأممية من قارات العالم كافة، لمناقشة تعزيز التسامح والأخوة الإنسانية والسلام العالمي في ظل التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.