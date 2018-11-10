ضبط صيدلي بتهمة التنقيب عن الآثار بمنزله وضبط 6 قطع فخارية في المنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية، القبض على صيدلي بمركز تلا بتهمة التنقيب عن الآثار وبحوزته 6 قطع يشتبه أن تكون أثرية.



تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مباحث تلا بقيام "ط. ر"، صيدلي، بالتنقيب عن الآثار بمنزله.



وقامت مأمورية برئاسة اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائي، وتم ضبط مالك المنزل، وتبين وجود حفرة مساحتها ٤*٤ وعمق ١٥ مترا وسلم خشبي وبعض أدوات الحفر والوصلات الكهربائية وعثر على كيس بلاستيك بداخله ٦ قطع فخارية يشتبه أن تكون أثرية، كما تم ضبط "أ. ف"، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ومقيم بنها.



وبمواجهة مالك المنزل، اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخر بقصد التنقيب عن القطع الأثرية.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

