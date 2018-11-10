أمضى عليه حياته .. 386 ألف دولار ثمن كرسى العالم ستيفن هوكينج بعد رحيله

لم يمر وقت طويل على رحيل العالم ستيفن هوكينغ الذي توفى في شهر مارس من العام الجاري عن عمر ناهز 76 عاما، تاركًا علمه للأجيال ومقتنياته من ميداليات وجوائز ومقالات ومتعلقات شخصية له.

وتفاجأ متابعو هوكينغ على صفحته أن مقتنياته عرضت للبيع فى أحد المزادات الإلكترونية الشهيرة بدار مزادات كريستي، وحمل اسم «على أكتاف العمالقة»، إذ كان أبرز متعلقاته الشخصية فى الزاد كرسيه المتحرك الذى لازمه فترات طويلة جراء إصابته بمرض عصبى أدى لعجز الحركة.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، عُرضت أيضًا بعض المقتنيات الأخرى للعالم البريطاني، من ضمنها مقالات وميداليات وجوائز ونسخة من كتابه "تاريخ موجز للزمن"، تحمل بصمة إبهامه.

وبيعت أطروحة هوكينج التي تحمل عنوان "خصائص الأكوان المتسعة"، المكونة من 117 صحفة والتي كتبها عام 1965، بمبلغ 760 ألف دولار، متجاوزة القيمة المقدرة لها قبل المزاد وهي 195 ألف دولار.