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أصل الحكاية

أمضى عليه حياته .. 386 ألف دولار ثمن كرسى العالم ستيفن هوكينج بعد رحيله

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:43 م
بيع الكرسي فى أحد
بيع الكرسي فى أحد المزادات الإلكترونية الشهيرة
ميس رضا
لم يمر وقت طويل على رحيل العالم ستيفن هوكينغ الذي توفى في شهر مارس من العام الجاري عن عمر ناهز 76 عاما، تاركًا علمه للأجيال ومقتنياته من ميداليات وجوائز ومقالات ومتعلقات شخصية له.
أمضى عليه حياته ..

وتفاجأ متابعو هوكينغ على صفحته أن مقتنياته عرضت للبيع فى أحد المزادات الإلكترونية الشهيرة بدار مزادات كريستي، وحمل اسم «على أكتاف العمالقة»، إذ كان أبرز متعلقاته الشخصية فى الزاد كرسيه المتحرك الذى لازمه فترات طويلة جراء إصابته بمرض عصبى أدى لعجز الحركة.

أمضى عليه حياته ..

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، عُرضت أيضًا بعض المقتنيات الأخرى للعالم البريطاني، من ضمنها مقالات وميداليات وجوائز ونسخة من كتابه "تاريخ موجز للزمن"، تحمل بصمة إبهامه.

وبيعت أطروحة هوكينج التي تحمل عنوان "خصائص الأكوان المتسعة"، المكونة من 117 صحفة والتي كتبها عام 1965، بمبلغ 760 ألف دولار، متجاوزة القيمة المقدرة لها قبل المزاد وهي 195 ألف دولار.

وبلغ سعر الميداليات والجوائز المباعة 386 ألف دولار، في حين بيع الكرسي المتحرك أحمر اللون مقابل 386 ألف دولار، بينما كانت القيمة المقدرة له قبل المزاد هي 19 ألف دولار فقط.

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