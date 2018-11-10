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رياضة

تعرف على نتائج الزمالك متصدر الدوري قبل مواجهة الإنتاج الليلة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:41 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مواجهة صعبة أمام فريق الإنتاج الحربي اليوم، فى الجولة الـ14 للدورى، وهو يتصدر قمة البطولة برصيد 23 نقطة، جمعها من الفوز فى 7 مباريات على الاتحاد 5/1 والمقاصة 1/0 وإنبى 4/1 وطلائع الجيش 3/0 والمقاولون 2/1 ودجلة 4/2 وحرس الحدود 2/1.

وتعادل الزمالك فى مباراتين مع بتروجت سلبيا وسموحة إيجابيا 1/1 .. وخسر فى مباراة واحدة من النجوم بهدف ويتبقى له مباراتين مؤجلتين أمام بيراميدز فى الجولة التاسعة والإسماعيلى فى الجولة العاشرة.

وسجل مهاجمو الفريق الأبيض 22 هدفا واهتزت شباكه 8 مرات فى العشر مباريات التى خاضها بالدورى.
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