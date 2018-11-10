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مرأة

حلول بديلة للعمليات الجراحية لفقدان الوزن.. فيديو

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:51 م
صدى البلد
آية التيجي - عدسة / هدير عبده
قال الدكتور خالد جودت أستاذ جراحة السمنة المفرطة، بكلية طب عين شمس ورئيس مؤتمر الجمعية المصرية السنوية للسمنة المفرطة، إن هناك العديد من البدائل الفعالة الأخرى التي يمكن أن يلجأ لها المريض عند معاناته من السمنة المفرطة عن إجراء العمليات الجراحية، حيث أن أكثر العمليات شهرة هي عمليات تكميم المعدة أو تدبيسها، أو عمليات تغير مسار المعدة.

وأضاف جودت في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه يمكن ان ينحصر طرق إنقاص الوزن في شقين أما باتباع نظام غذائي صحي، أو بممارسة الرياضة، وإن فشل المريض في اتباع أي من هذه الحلول فعليه اللجوء إلى عمليات جراحات السمنة.

وتابع أن أفضل طريقة للمحافظة على الوزن صحيا هي متابعة كمية السعرات الحرارية التي يتناولها في مأكولاته كل يوم، والبعد عن تناول الكثير من السكريات، والنشويات، وتحديد كميات بسيطة للغاية لا تتسبب في زيادة الوزن، بالإضافة إلى جعل ممارسة الرياضة أسلوب حياة.

وأشار إلى أن الحياة العملية حاليا، والروتين اليومي أصبح يدفع الكثير منا إلى عدم التحرك بشكل كبير، بالإضافة إلى عدم تناول الأطعمة الصحية، واللجوء إلى تناول الأطعمة السريعة، حيث ان كلها عوامل تسبب في زيادة الوزن بشكل كبير.
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