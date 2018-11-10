مسؤول قطري يؤازر إسرائيلية فازت بمركز متقدم في بطولة بـ الدوحة

حققت فارسة إسرائيلية تدعى دانييل جولدشتاين، المركز الثاني في بطولة لقفز الحواجز في العاصمة القطرية الدوحة.



وهنأت الخارجية الإسرئيلية الفتاة قائلة "الفارسة الإسرائيلية دانييل جولدشتاين حصلت على المركز الثاني في منافسات بطولة لقفز الحواجز في العاصمة القطرية الدوحة، مبروك للفارسة البارزة جولدشتاين"، ونشرت صورة للفتاة برفقة مسؤول قطري، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



وانتشرت صورة للشابة تركب جوادها ويرافقها مسؤول قطري حرص على التقاط الصورة معها، فيما هنأ المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الفتاة قائلا "ألف مبروك للفارسة الإسرائيلية دانييل جولدشتاين التي فازت بالمرتبة الثانية في بطولة قفز الحواجز التي أقيمت في قطر. نفتخر بك يا دانييل، وإلى الأمام في هذه الرياضة النبيلة التي تحظى بإعجاب كبير في الدول العربية".



وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق أنها ستستضيف للمرة الأولى بطولة الجودو جراند سلام، التي سيشارك فيها لاعبون من دول عربية.