إضافة 4.5 مليون مولود على بطاقات التموين فى يناير المقبل..فيديو





منوها إلى أن الوزارة منحت المواطنين مهلة حتى نهاية الشهر لتصحيح البيانات الخاطئة عبر مكاتب التموين المنتشرة.



وأضاف "المصيلحي" خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه يتم معاقبة المواطن الذي يسافر إلى الخارج دون أن يبلغ مكاتب التموين بسفره، من خلال حذفه من بطاقة الدعم.



ولفت إلى أن من المتوقع إضافة قرابة 4.5 مليون من المواليد خلال يناير المقبل، مشددًا على أنه لا يجوز أن يكون المواطن لديه سيارة فارهة، ولديه بطاقة تموين يصرف بها الخبز المدعم.

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن بطاقة التموين التي بها أخطاء سيتم شطبها نهائيا، حتى لو كان صاحبها من الفئات الأكثر احتياجًا.