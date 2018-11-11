وليد عبد اللطيف: الزمالك سيفوز بالدوري.. والأهلي يفتقد لدكة بدلاء محترمة

قال وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الزمالك السابق، إن الزمالك يملك بدلاء على نفس مستوى اللاعبين الأساسيين بالفريق، وهو أمر لم يحدث منذ فترة كبيرة.



وأضاف وليد صلاح في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "شعرت بالقلق في مباراة الإنتاج الحربي اليوم، لكني كنت واثق أن الزمالك سيفوز في النهاية، وهو امر افتقده الزمالك لسنوات ماضية".



وتابع: "يجب أن يمنح الجهاز الفني لفريق الزمالك، فرصة للاعب البديل، بإعطاءه دقائق كأساسي في المباريات المقبلة، موضحا أن محمد ابراهيم لاعب الفريق الحالي لم يستغل الفرص التي أتيحت له جيدًا.



واكد أن "الأفضل ان يمنح الجهاز الفني فرصة للاعبين البدلاء والمشاركة في التشكيل الأساسي من أجل حثهم على الاجتهاد بشكل أكبر"، قائلا إن الزمالك هو الاقرب بقوة للفوز ببطولة الدوري هذا الموسم، بنسبة 90%".



واستطرد: "الزمالك اقرب الأندية للقب، المؤجلات التي تنتظر الأهلي ستكون عامل ضغط للفريق الأحمر بشكل سلبي بعد خسارة دوري ابطال افريقيا أيضًا".



وأشار وليد صلاح عبد اللطيف إلى أن النادي الاهلي يفتقد لدكة بدلاء "محترمة" حسب وصفه، تكون قادرة على مساعدته في ارض الملعب في مثل هذه المباريات القوية".



واختتم: "الأهلي يحتاج لتدعيمات قوية للغاية في انتقالات يناير المقبلة في أكثر من مركز من أجل المنافسة.. كارتيرون مدرب قليل فنيًا ولم يقدم أي حلول فنية مع النادي الأهلي حتى الآن".