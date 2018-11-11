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رياضة

مناوشات بين أمن الزمالك وصحفيين في مباراة الإنتاج الحربي.. فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:04 ص
صدى البلد
حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مباراة الزمالك والإنتاج الحربي التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الممتاز شهدت مناوشات بين عدد من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للزمالك والأمن الخاص بالنادي.

وأضاف حتحوت، ببرنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد» أن هؤلاء الصحفيين لم يتواجدوا بهدف التغطية الصحفية للمباراة، ولكن لمشاهدة اللقاء، ولكن لأن الصحفيين تم منعم من دخول نادي الزمالك وبالتالي تم منعهم من حضور مباريات الفريق، بناء على قرار رئيس الزمالك.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، أن هؤلاء الصحفيين طالبوا إظهار قرار بمنعهم من دخول المباراة لتحدث مناوشات بين الطرفين.
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