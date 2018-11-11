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فن

شاهد.. رانيا شاهين فى كواليس قابل للكسر

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 06:11 ص
صدى البلد
سمر سعد
تواصل رانيا شاهين تصوير فيلم قابل للكسر للمخرج احمد رشوان.

ويشارك فى بطولة الفيلم حنان مطاوع ، فاطمة عادل ، عمرو جمال ، خالد خطاب ، عاصم نجاتي ، محمد رضوان ، ناجي شحاتة، مدير التصوير محمود لطفي ، مهندس الديكور خالد الورداني ، ستايلست غادة يوسف ومهندس الصوت عمرو عصام.

الفيلم ينتمى لنوعية أفلام السينما المستقلة وتقدم فيه رانيا شاهين شخصية سيدة تعانى من أزمة نفسية بسبب زوجها، وتضطر لإجراء عملية إجهاض هربا من هذا الزوج وحتى لا تربطها به أى علاقة من أى نوع بعد انفصالها عنه.
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