ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

صدى البلد ينشر أسماء الفائزين في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:16 ص
انتخابات الهيئة العليا
انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد
معتز الخصوصى
حصل "صدى البلد" على أسماء الفائزين فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.

والفائزون هم:

1- ابراهيم الشريف 1324 صوتا
2- أحمد عودة. 1623
3- أشرف علي الدين. 1398
4-سعد بدير 1209
5- أنور بهادر. 1932
6- أميمة عوض. 1991
7- جمال شحاته. 1534
8- حاتم رسلان. 1574
9- حسان جاويش. 1525
10- حسني حافظ. 1763
11- حسين منصور. 1402
12- حمدان حسين. 1655
13- رضا إدوارد. 1400
14- صفوت عبد الحميد1401
15- طارق سباق. 1504
16- طارق تهامي. 1520
17- عباس حزين. 1400
18- عبد السلام الشيخ. 1598
19- عبد السند يمامة. 1226
20- عبد العزيز النحاس 1689
21- عبد العظيم الباسل.1456
22- سليمان وهدان. 1864
23- عادل بكار. 1849
24- عصام الصباحي. 1835
25- علاء الوشاحي. 1910
26- وجدي زين الدين 1273
27- علي شعيب. 1401
28- عمر عبد الجواد. 1468
29- عيد هيكل. 1309
30- فيصل الجمال. 1615
31- كاظم فاضل. 1453
32-سفير نور. 1411
33- ابتهال الملاح. 1232
34- محمد الميرغني. 1285
35- محمد الزاهد. 1681
36- محمد سويلم. 1885
37- هاني سري الدين. 1597
38- محمد عبد العليم. 1479
39- محمد بركات. 1503
40- ياسر الهضيبي. 1394
41- محمد عبده. 1611
42- محمد البدري. 1226
43- محمد فؤاد. 1428
44- فؤاد بدراوي. 1698
45- محمد نصر. 1558
47- نبيل عبد الله. 1394
48- هاني أباظة. 1632
49- محمود سيف النصر 1296
50- مصطفي الطويل. 1355
السكرتاريه
١- حماده بكر. 1603
٢- شيماء شحاته. 1295
٣-عمرو عبدالباقي. 1225
٤-ولاء النعماني. 1134
٥-محمد الاتربي. 1132

وكان قد فتح باب التصويت فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد الجمعة الماضية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وتجرى الانتخابات تحت إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة. ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد. وكان رئيس الحزب، بهاء الدين أبو شقة، قرر ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدى لكل منهم، بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.


صدى البلد ينشر أسماء الفائزين في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد
loading...

ترشيحاتنا

طريقة مبتكرة لتحضير البطاطس بمذاق لا يقاوم

نقابة الصحفيين توجه رسالة للمواقع الإلكترونية

سبب غريب وراء حذف هاني شاكر صور خطوبة ابنه

حكم الصلاة جماعة مع الأطفال

وزير المالية يفتتح مركزاً للتدريب بأحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية

طارق شوقي: لا يوجد مجانية ولا عدالة اجتماعية في التعليم حاليًا

حكم إخراج زكاة على المال المدخر للزواج

موعد مباراة ليفربول وفولهام بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

السيارة الأوروبية بقيمة مليون جنيه تباع بهذا المبلغ بعد إلغاء الجمارك

الكوريتان تسحبان القوات والأسلحة من نقاط المراقبة الحدودية

الأرصاد توضح احتمالية سقوط أمطار كثيفة اليوم

هاني جمال: نحت تمثال محمد صلاح في 3 أيام وأحلم بالعالمية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني جمال: نحت تمثال محمد صلاح في 3 أيام وأحلم بالعالمية.. صور

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

فيديو

داليا أيمن: تخفيض حوادث الطرق يتطلب 3 عناصر مهمة
أحمد مجدي: انخفاض حوادث الطرق في مصر بنسبة 27%
شاهد.. سيول تغرق الكويت.. ورامي رضوان يناشد المحافظين بالاستعداد
الأرصاد: مصر معرضة لاستقبال سيول وأمطار غزيرة.. فيديو
الأرصاد: انحصار سقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟