صدى البلد ينشر أسماء الفائزين في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

حصل "صدى البلد" على أسماء الفائزين فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.
والفائزون هم:
1- ابراهيم الشريف 1324 صوتا
2- أحمد عودة. 1623
3- أشرف علي الدين. 1398
4-سعد بدير 1209
5- أنور بهادر. 1932
6- أميمة عوض. 1991
7- جمال شحاته. 1534
8- حاتم رسلان. 1574
9- حسان جاويش. 1525
10- حسني حافظ. 1763
11- حسين منصور. 1402
12- حمدان حسين. 1655
13- رضا إدوارد. 1400
14- صفوت عبد الحميد1401
15- طارق سباق. 1504
16- طارق تهامي. 1520
17- عباس حزين. 1400
18- عبد السلام الشيخ. 1598
19- عبد السند يمامة. 1226
20- عبد العزيز النحاس 1689
21- عبد العظيم الباسل.1456
22- سليمان وهدان. 1864
23- عادل بكار. 1849
24- عصام الصباحي. 1835
25- علاء الوشاحي. 1910
26- وجدي زين الدين 1273
27- علي شعيب. 1401
28- عمر عبد الجواد. 1468
29- عيد هيكل. 1309
30- فيصل الجمال. 1615
31- كاظم فاضل. 1453
32-سفير نور. 1411
33- ابتهال الملاح. 1232
34- محمد الميرغني. 1285
35- محمد الزاهد. 1681
36- محمد سويلم. 1885
37- هاني سري الدين. 1597
38- محمد عبد العليم. 1479
39- محمد بركات. 1503
40- ياسر الهضيبي. 1394
41- محمد عبده. 1611
42- محمد البدري. 1226
43- محمد فؤاد. 1428
44- فؤاد بدراوي. 1698
45- محمد نصر. 1558
47- نبيل عبد الله. 1394
48- هاني أباظة. 1632
49- محمود سيف النصر 1296
50- مصطفي الطويل. 1355
السكرتاريه
١- حماده بكر. 1603
٢- شيماء شحاته. 1295
٣-عمرو عبدالباقي. 1225
٤-ولاء النعماني. 1134
٥-محمد الاتربي. 1132
والفائزون هم:
1- ابراهيم الشريف 1324 صوتا
2- أحمد عودة. 1623
3- أشرف علي الدين. 1398
4-سعد بدير 1209
5- أنور بهادر. 1932
6- أميمة عوض. 1991
7- جمال شحاته. 1534
8- حاتم رسلان. 1574
9- حسان جاويش. 1525
10- حسني حافظ. 1763
11- حسين منصور. 1402
12- حمدان حسين. 1655
13- رضا إدوارد. 1400
14- صفوت عبد الحميد1401
15- طارق سباق. 1504
16- طارق تهامي. 1520
17- عباس حزين. 1400
18- عبد السلام الشيخ. 1598
19- عبد السند يمامة. 1226
20- عبد العزيز النحاس 1689
21- عبد العظيم الباسل.1456
22- سليمان وهدان. 1864
23- عادل بكار. 1849
24- عصام الصباحي. 1835
25- علاء الوشاحي. 1910
26- وجدي زين الدين 1273
27- علي شعيب. 1401
28- عمر عبد الجواد. 1468
29- عيد هيكل. 1309
30- فيصل الجمال. 1615
31- كاظم فاضل. 1453
32-سفير نور. 1411
33- ابتهال الملاح. 1232
34- محمد الميرغني. 1285
35- محمد الزاهد. 1681
36- محمد سويلم. 1885
37- هاني سري الدين. 1597
38- محمد عبد العليم. 1479
39- محمد بركات. 1503
40- ياسر الهضيبي. 1394
41- محمد عبده. 1611
42- محمد البدري. 1226
43- محمد فؤاد. 1428
44- فؤاد بدراوي. 1698
45- محمد نصر. 1558
47- نبيل عبد الله. 1394
48- هاني أباظة. 1632
49- محمود سيف النصر 1296
50- مصطفي الطويل. 1355
السكرتاريه
١- حماده بكر. 1603
٢- شيماء شحاته. 1295
٣-عمرو عبدالباقي. 1225
٤-ولاء النعماني. 1134
٥-محمد الاتربي. 1132