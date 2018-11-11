ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

باريس سان جيرمان يسعى لتصدر الدوري الفرنسي أمام موناكو.. اليوم

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:46 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا، على نظيره موناكو، اليوم، الأحد، الساعة العاشرة مساءً، على ملعب لويس الثاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر، من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان، لتعميق جراح موناكو واستغلال الحالة التي يمر بها الفريق من نتائج سلبية طوال الفترة الماضية، وخطف النقاط الثلاث ليواصل التحليق بصدارة الدوري الفرنسي منفردًا.

بينما يأمل موناكو، بقيادة تيري هنري، في إيقاف مسلسل النتائج السلبية، في الدوري الفرنسي، وخطف النقاط الثلاث من الفريق الباريسي، من أجل التقدم في مراكز الدوري الفرنسي.

وحقق سان جيرمان الفوز في جميع المباريات السابقة منذ إنطلاقة الدوري، بينما يعاني موناكو من الهزائم المتتالية، حيث إنه لم يحقق الفوز إلا في مباراة واحدة فقط، وخسر 7 مباريات وتعادل فى 4 مباريات.

ويتربع بي إس جي على قمة الدوري الفرنسي بـ31 نقطة، بينما يحتل موناكو المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط.
loading...

ترشيحاتنا

صحف الكويت: اكتشاف 7 مقابر أثرية جديدة في سقارة.. مقتل 12 شخصا في سيول الأردن وإجلاء الآلاف.. وترامب لماكرون: السعودية أساس في استقرار المنطقة

ديربي مانشستر.. السيتي يواجه يونايتد في البريمرليج اليوم

جون كيري يوبخ ترامب لعدم تكريم ضحايا الحرب العالمية بسبب المطر

5 مؤثرات على حركة المرور الصباحية بشوارع القاهرة

حكم الصلاة جماعة مع الأطفال

الكوريتان تسحبان القوات والأسلحة من نقاط المراقبة الحدودية

سبب صادم للوفاة المبكرة للجنين وإصابته بالتشوهات

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأحد.. فيديو

إحباط محاولة انقلاب عسكري في ألمانيا

شاهد.. سائق تاكسي بلطجي يمنع سائحين من النزول قبل دفع الأجرة مضاعفة

شوشة يطالب بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشمال سيناء

الأرصاد توضح احتمالية سقوط أمطار كثيفة اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني جمال: نحت تمثال محمد صلاح في 3 أيام وأحلم بالعالمية.. صور

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

فيديو

أحمد مجدي: انخفاض حوادث الطرق في مصر بنسبة 27%
شاهد.. سيول تغرق الكويت.. ورامي رضوان يناشد المحافظين بالاستعداد
الأرصاد: مصر معرضة لاستقبال سيول وأمطار غزيرة.. فيديو
الأرصاد: انحصار سقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟