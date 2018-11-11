باريس سان جيرمان يسعى لتصدر الدوري الفرنسي أمام موناكو.. اليوم

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا، على نظيره موناكو، اليوم، الأحد، الساعة العاشرة مساءً، على ملعب لويس الثاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر، من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.



ويسعى فريق باريس سان جيرمان، لتعميق جراح موناكو واستغلال الحالة التي يمر بها الفريق من نتائج سلبية طوال الفترة الماضية، وخطف النقاط الثلاث ليواصل التحليق بصدارة الدوري الفرنسي منفردًا.



بينما يأمل موناكو، بقيادة تيري هنري، في إيقاف مسلسل النتائج السلبية، في الدوري الفرنسي، وخطف النقاط الثلاث من الفريق الباريسي، من أجل التقدم في مراكز الدوري الفرنسي.



وحقق سان جيرمان الفوز في جميع المباريات السابقة منذ إنطلاقة الدوري، بينما يعاني موناكو من الهزائم المتتالية، حيث إنه لم يحقق الفوز إلا في مباراة واحدة فقط، وخسر 7 مباريات وتعادل فى 4 مباريات.



ويتربع بي إس جي على قمة الدوري الفرنسي بـ31 نقطة، بينما يحتل موناكو المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط.