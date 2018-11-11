أولمبياكوس كوكا يصطدم بباناثانيكوس في كلاسيكو اليونان

يستضيف فريق أولمبياكوس المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حسن كوكا، نظيره باناثانيكوس، في السابعة والنصف، مساء اليوم الأحد، على ملعب "كارايساكي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري اليوناني.



ويسعى فريق أولمبياكوس لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردة باوك متصدر جدول الترتيب، بينما يطمح الفريق الضيف في حصد الثلاث نقاط، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.



ويعد هذا اللقاء هو الكلاسيكو الأول للمهاجم المصري أحمد حسن كوكا، الذي انضم لصفوف اولمبياكوس خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من سبورتنج براجا البرتغالي.



وشارك كوكا في 10 مباريات مع أولمبياكوس هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالهما 4 أهداف.



يذكر أن أولمبياكوس يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 19 نقطة، بينما يحتل باناثانيكوس المركز السادس بـ 14 نقطة.