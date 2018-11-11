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مشاهده مباراة ليفربول محمدصلاح وفولهام بث مباشر اليوم 11-11-2018 الدوري الانجليزي صلاح

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:27 م
صدى البلد
القسم الرياضي
شاهد ليفربول الآن | مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام hd .. مباراة ليفربول وفولهام مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي HD
مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام hd .. مباراة ليفربول وفولهام مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي

ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية والعالمية، موعد مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر المنتظرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موعد مباراة ليفربول اليوم، موعد ماتش ليفربول اليوم بتوقيت مصر، ويستضيف نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي فولهام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقام موعد مباراة ليفربول وفولهام اليوم على استاد " الأنفليد " بمدينة ليفربول الإنجليزية،

وننشر لكم ميعاد مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر في الدوري الإنجليزي، ميعاد مباراة ليفربول اليوم الأحد مع نادي فولهام الذي يتذيل جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" فيما يلي.

شاهد ليفربول الآن | مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام hd .. مباراة ليفربول وفولهام مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي HD


مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام hd .. مباراة ليفربول وفولهام مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب بتشكيل مكون من:أليسون- آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد- فابينيو - جورجينيو فينالدوم - جيمس ميلنر- ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

على الجانب الأخر سيكون تشكيل فولهام مكون من:سيرجيو ريكو-ماكسيم لو مارشان - تيم ريم - دينيس أودوي-ريان سيسيجنون - توم كيرني - جيان سيري - تيموثي فوسو منساه- آندريه شورله - ألكساندر ميتروفيتش - أبوباكار كامارا.

موعد مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر

يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره فولهام، ظهر اليوم الأحد، في تمام الساعاة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

شاهد ليفربول الآن | مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام hd .. مباراة ليفربول وفولهام مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي HD


موعد مباراة ليفربول

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

من المقرر أن تذاع مباراة ليفربول القادمة أمام نادي فولهام على قناة bein sport 2 hd، بصوت المعلق أحمد الطيب.

شاهد ليفربول الآن | مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام hd .. مباراة ليفربول وفولهام مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي HD


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