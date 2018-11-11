مشاهده مباراة ليفربول محمدصلاح وفولهام بث مباشر اليوم 11-11-2018 الدوري الانجليزي صلاح

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وننشر لكم ميعاد مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر في الدوري الإنجليزي، ميعاد مباراة ليفربول اليوم الأحد مع نادي فولهام الذي يتذيل جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" فيما يلي.



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التشكيل المتوقع:



من المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب بتشكيل مكون من:أليسون- آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر-آرنولد- فابينيو - جورجينيو فينالدوم - جيمس ميلنر- ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح



على الجانب الأخر سيكون تشكيل فولهام مكون من:سيرجيو ريكو-ماكسيم لو مارشان - تيم ريم - دينيس أودوي-ريان سيسيجنون - توم كيرني - جيان سيري - تيموثي فوسو منساه- آندريه شورله - ألكساندر ميتروفيتش - أبوباكار كامارا.



موعد مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر



يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره فولهام، ظهر اليوم الأحد، في تمام الساعاة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.



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موعد مباراة ليفربول



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم



من المقرر أن تذاع مباراة ليفربول القادمة أمام نادي فولهام على قناة bein sport 2 hd، بصوت المعلق أحمد الطيب.



شاهد ليفربول الآن | مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام hd .. مباراة ليفربول وفولهام مباشر على كورة اون لاين | لايف اتش دي HD





