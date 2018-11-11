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فن

فيلم الرسوم المتحركة ذا جرينتش يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:20 م
صدى البلد
رويترز
تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد (ذا جرينتش) إيرادات السينما الأمريكية في مطلع الأسبوع مسجلا 66 مليون دولار.

وتراجع الفيلم الدرامي "غناء بوهيمي" (بوهيميان رابسودي) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 30.9 مليون دولار.

والفيلم بطولة رامي مالك ولوسي بوينتن وبن هاردي ومن إخراج برايان سينجر.

وجاء فيلم الرعب الجديد "السيد الأعلى" (أوفر لورد) في المركز الثالث محققا 10.1 مليون دولار. والفيلم بطولة جوفان أديبو ووايت راسل و يعقوب أندرسون وبيلو أسبيك ومن إخراج يوليوس أفيري.

وتراجع فيلم المغامرات "كسارة البندق والممالك الأربع" (ذا نتكراكر أند ذا فور ريلمز) من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 9.6 مليون دولار.

الفيلم بطولة ماكنزي فوي وتوم سويت ومن إخراج لاسه هالسترم وجوي جونستون.

وجاء في المركز الخامس فيلم الجريمة والإثارة الجديد "الفتاة في شبكة العنكبوت" (ذا جيرل إن ذا سبايدرز ويب) محققا إيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار.

والفيلم بطولة كلير فوي وسيلفيا هويكس ولاكيث ستانفيلد ومن إخراج فيد الفاريز.
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