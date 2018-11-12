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أخبار العالم

قضايا العالم على طاولة القادة في باريس

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 04:42 ص
صورة من الإحتفال
صورة من الإحتفال
شريف سيد
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرس، اليوم الإثنين، عن إجراء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مباحثات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وغيرهم خلال احتفالات باريس.

وقالت ساندرس للصحفيين وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية: "اليوم تناول الرئيس الغذاء مع الرئيس ماكرون والمستشارة ميركل، والرئيس بوتين، وكذلك مع غيرهم من قادة العالم. حيث ناقش القادة مجموعة من القضايا المختلفة، بما في ذلك معاهدة الحد من الأسلحة النووية، والوضع في سوريا، والعقوبات على إيران، أفغانستان، الصين وكوريا الشمالية".

وأضافت: "لقد أجروا مناقشة جيدة ومثمرة طوال فترة الغداء الذي استمر لمدة ساعتين".

وتحتفل العاصمة الفرنسية باريس، بإحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى والتي تعرف بـ"الذكرى المئوية للهدنة" نسبة للهدنة التي تم التوقيع عليها بين ألمانيا والحلفاء في الحادي عشر من نوفمبر عام 1918 في بلدة كوبيانيي الفرنسية.
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