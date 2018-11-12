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حوادث

العدل تقرر نقل مقر انعقاد 4 دوائر بجنايات القاهرة بمحكمة زينهم

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:48 ص
المستشار حسام عبد
المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل
اسلام مقلد
نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، رقم 9670 لسنة 2018، الذى ينص على نقل مقر انعقاد جلسات المحاكمة فى القضايا التى تختص بها الدوائر أرقام "29 جناات جنوب القاهرة، و28 جنايات شمال القاهرة، و29 جنايات شمال القاهرة، و30 جنايات الجيزة"، إلى مأمورية استئناف زينهم بالقاعة 20 بالطابق الثانى بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، وكل فى دور انعقاده، بدلا من مقرها الحالى اعتبارا من دور نوفمبر 2018.

وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى كتاب المستشار مساعد أول وزير العدل المؤرخ فى 29 أكتوبر 2018، وعلى كتاب رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ فى 28 اكتوبر 2018، ، وبناء على ما عرضه المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم.
العدل تقرر نقل مقر انعقاد 4 دوائر بجنايات القاهرة بمحكمة زينهم
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