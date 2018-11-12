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توك شو

شاهد.. تمارين رياضية بسيطة لكبار السن

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:46 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية لتقوية العضلات لكبار السن.

وأوصى «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، كبار السن بداية من 65 سنة بممارسة تمارين بسيطة يوميا، مشيرا إلى أنه يفضل ممارسة 3 تمارين مختلفة يوميًا على الأقل.

وشدد خبير اللياقة البدنية، على ضرورة الاستمرار في التمارين الرياضية لتحقيق فائدة أكبر، منوهًا بأن الرياضة تفرق كثيرا في تحسن الحالة الصحية للجسم.
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