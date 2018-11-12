حماية المستهلك: حل 9799 شكوى ضمن مبادرة اليوم المفتوح .. فيديو

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مبادرة اليوم المفتوح لحل شكاوى المواطنين، يتم تنفيذها في إطار إستراتيجية الجهاز وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بمشكلات المواطنين والتعامل معها .



وأضاف " عبد المعطي " في حواره في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" حل 9799 شكوى في أسبوع من أصل 13105 شكاوى ضمن مبادرة أسبوع في حب الوطن".



وتابع:" مبادرة اليوم المفتوح مبنية على أساس إدخال كافة الشركات والكيانات المعنية بالمشكلة الاستهلاكية التي يتقدم بها المستهلك ويتم حل الشكوى بشكل فوري".

