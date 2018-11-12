تامر حسني عن إنتاجه وتصويره لألبومه الأخير: أنا مجنون .. فيديو

قال الفنان تامر حسني، إنه لا يرفض الاستماع إلى أي نقد، مضيفا: "كل الناس اللي حواليا بتقول رأيها في شغلي، وبحب أخذ رأي الجمهور في أعمالي، وبحب أسمع كتير وده بيخليني اختار حاجات تنجح بشكل كبير".



وأضاف "حسني"، في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا: "أي قرار باخده في مسيرتي الفنية أشارك فيه زوجتي والمقربين لي، ومفيش قرار باخده إلا لما أخد رأي كل المقربين ليا".



وتابع: "قرار إنتاج الألبوم بالكامل وتصويره له علاقة بفكرة التغيير، وكافة المتواجدين في الوسط الفني رفضوا قراري هذا وقالوا لي أنت مجنون"، وتابع ساخرا :" أنا مجنون".



وأكمل: "العائد من قراري هذا لا يشترط أن يكون فوريا، والقرار كان عايز قلب ميت".

