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تامر حسني: أرقام نجاح ألبوم عيش بشوقك فاجأتني.. فيديو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:05 ص
تامر حسني
تامر حسني
هاني حسين
قال الفنان تامر حسني، إنه يقوم بطرح فيديو كليب اغنية « ناسيني لي» قريبا، مضيفا:" توقعاتي تجاه نجاح الألبوم تحققت، وارقام نجاح الألبوم فاجأتني ".

وأضاف " حسني " في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" اغنية «عيش بشوقك» شبه حال المصريين، والمصريين يمرون بحالة اقتصادية صعبة وحبيت أوجه رسالة للمصريين بضرورة الفرح والسعادة".

وتابع:" وترسل رسالة للجميع بضرورة المثابرة للنجاح، ومهما كان الإنسان بسيط او بيمر بظروف صعبة ممكن ينجح، وفرحان بنجاح الأغنية".
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