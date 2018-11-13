تامر حسني: أرقام نجاح ألبوم عيش بشوقك فاجأتني.. فيديو

قال الفنان تامر حسني، إنه يقوم بطرح فيديو كليب اغنية « ناسيني لي» قريبا، مضيفا:" توقعاتي تجاه نجاح الألبوم تحققت، وارقام نجاح الألبوم فاجأتني ".



وأضاف " حسني " في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" اغنية «عيش بشوقك» شبه حال المصريين، والمصريين يمرون بحالة اقتصادية صعبة وحبيت أوجه رسالة للمصريين بضرورة الفرح والسعادة".



وتابع:" وترسل رسالة للجميع بضرورة المثابرة للنجاح، ومهما كان الإنسان بسيط او بيمر بظروف صعبة ممكن ينجح، وفرحان بنجاح الأغنية".

