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ديني

حكم وضوء من صافح زوجته

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:12 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لمس الزوجة بدون شهوة لا ينقض الوضوء على الراجح من الفتوى.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال « هل لمس الرجل لزوجته ينقض الوضوء؟»، أنه ورد عن النبي أنه خرج للصلاة وقبل السيدة عائشة قبل الخروج من البيت ولم يتوضأ.

وأشار الى إن اللمس الذى ينقض الوضوء هو لمس الأجنبية ويكون هذا اللمس بباطن الكف كمن سلم على إمرأة أجنبية بيديه هكذا وهى أجنبية عنه اى ليست زوجته ولا أخته ولا أمه ففى هذه الحالة ينتقض وضوئه وهذا ما عليه مذهب الشافعية، لكن الأحناف يتوسعون ويجعلون المقصود باللمس فى الاية {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} أى الجماع، وعليه فمن سلم على إمرأة أجنبية فإنه لا ينتقض وضوئه ولا شيء عليه.

وتابع: أن من يريد أن يسير على مذهب الإمام أبو حنيفة فلا شئ فيه وهو مذهب معتبر.
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