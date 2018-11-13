ميشيل أوباما: ابنتي طلبت التخلي عن إجراءات الأمن بسبب حبيبها

كشفت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة ميشيل أوباما في مذكراتها عن بعض الأوقات اللطيفة التي قضتها مع عائلتها أثناء فترة وجودهم في البيت الأبيض، بما في ذلك تفاصيل رائعة لأول موعد لابنتها ماليا لحضور حفل موسيقي.



ووفقا لما كتبته ميشيل في مذكراتها، توسلت ابنتها ماليا البالغة من العمر 16 عاما كل من ميشيل ورئيس الولايات المتحدة السابق باراك أوباما للذهاب إلى حفل موسيقي قائلة " أرجوكم كونوا لطفاء"، حيث أخبرت والديها بأنها مدعوه لحضور الحفلة الموسيقية من قبل فتى كانت تحبه، بحسب ما نشرته مجلة "بيبول" الأمريكية.



وقالت ميشيل، في حين أن ماليا، التي تبلغ الآن 20 عامًا، وأختها ساشا التي تبلغ الآن 17 عامًا، لم يُسمح لهما بركوب سيارة مع أي شخص في غياب عناصر الخدمة السرية الذين يقومون بحماية أسرة الرئيس، لكن قررنا أن نسمح بهذا الاستثناء في الليلة الموسيقية.



وأضافت أنه الفتى جاء ليصطحب ماليا إلى الحفل، وحينها سلم كل من أوباما و زوجته على الفتى والتقطا بعض الصور معه عناقا ابنتيهما قبل الذهاب إلى الحفل.

