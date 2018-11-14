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اقتصاد

المركزي: تراجع محفظة القروض للهيئات الأجنبية لـ 622 مليون جنيه

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 02:22 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
خفض الجهاز المصرفي من محفظة التسهيلات الائتمانية بقيمة 551 مليون جنيه لصالح الهيئات الأجنبية العاملة في مصر خلال أغسطس الماضي مقابل 622 مليوناً في يوليو السابق له بفارق 71 مليونا ومقارنة بـ 647 مليون جنيه في يونيو من نفس العام بتراجع قدره 25 مليون جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك بالعملة المحلية لصالح القطاع العائلي بلغا 277.55 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 273.4 مليار جنيه في يوليو 2018 ومقارنة بـ 271.8 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.

ووصلت حصيلة الائتمان المقدم للهيئات المحلية غير الهادفة للربح لـ 5.36 مليار جنيه مقابل 5.4 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 7.38 مليار جنيه في يونيو من ذات العام.
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