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وقتك ضايع .. 11 طريقة للتخلص من إدمان السوشيال ميديا

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:45 م
وقتك ضايع .. تخلص
وقتك ضايع .. تخلص منادمان السوشيال ميديا بهذه النصائح
اسماء محمد
قالت الدكتورة أميرة شاهين، خبير نفسى، أن مواقع التواصل الاجتماعى زادت المسافة بيننا بدلا من تقريبها وأصبحنا نعيش فى عزلة كل منا يجلس على الموبايل أو اللاب ويعيش حياته فى العالم الافتراضى ويتجاهل.

وأضافت "أميرة" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أهم النصائح والخطوات التى تساعد على التخلص من إدمان السوشيال ميديا، وهى كما يلي:

- استبدال التواصل فى العالم الافتراضى بالتواصل الإيجابى فى العالم الواقعى مع الأسرة وأفراد المجتمع.
- أن تهتم الأسرة بعلاج ودعم مدمن السوشيال ميديا داخل المنزل بكل السبل.
- ممارسة الرياضة أو الهوايات المفضلة والمشاركة فى الورش التى تساعد على تنميتها مما يشغل الفرد عن مواقع التواصل.
- تخصيص وقت محدد يجتمع فيه كل أفراد العائلة مثل وجبة العشاء.
- تخصيص وقت يشاور فيه الزوجين فقط بدون أي وسائل للتواصل الإلكتروني.
- تغيير نمط الحياة وأسلوبها؛ لأن الملل يكون من أكبر الدوافع إلى اللجوء لهذه المواقع وإدمانها.
- البعد عن مصادر السوشيال ميديا قدر الإمكان كجهاز اللاب توب لفترات طويلة، وفصل الهاتف عن الإنترنت تمامًا.
- الترويح عن النفس والخروج إلى النوادي والمنتزهات.
- الاستعانة بأحد المختصين فى علاج التوتر أو الكآبة أو اضطراب النوم نتيجة فرط إدمان السوشيال ميديا
- كل تلك الأمور تساعدك عن التخلي عن تلك المواقع، ولكن يجب ان يساعد الشخص نفسه أولًا.
- لا يكون هناك أي جدوى من ذلك، ما لم يكن هناك دافع حقيقي وقوي من داخله.
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