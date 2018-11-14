برلمانى: رؤية وزارة قطاع الأعمال العام للتطوير مازالت ضبابية

قال عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يجب على الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام أن يتقدم بخطة مكتوبة للجنة الاقتصادية بالبرلمان بشأن الآلية التي ستتبعها الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام على وجه السرعة كما طلبت منه اللجنة.





وتابع "الجوهرى" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن رؤية وخطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركات قطاع الأعمال العام مازالت ضبابية وعليه وضع خطة وعرضها أما اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشتها.



