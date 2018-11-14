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برلمان

برلمانى: رؤية وزارة قطاع الأعمال العام للتطوير مازالت ضبابية

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يجب على الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام أن يتقدم بخطة مكتوبة للجنة الاقتصادية بالبرلمان بشأن الآلية التي ستتبعها الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام على وجه السرعة كما طلبت منه اللجنة.

وتابع "الجوهرى" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن رؤية وخطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركات قطاع الأعمال العام مازالت ضبابية وعليه وضع خطة وعرضها أما اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشتها.

كان قد صرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه تم استعراض التعديلات المقترحة من قبل وزارة قطاع الأعمال العام على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والتى تستهدف تحقيق عدد من الأهداف منها، تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف علي جهة واحدة تمثل المالك، وتمكين شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات، وتدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة وخلق فرص عمل جديدة، وإصلاح الشركات من أجل مساهمتها في زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة والعمل علي تعظيم ثروة الدولة من استثماراتها بهذه الشركات.
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