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ديني

داعية إسلامية: إخفاء العقم يبطل عقد الزواج .. فيديو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:46 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قالت الدكتورة ملكة زرار، الداعية الإسلامية، إن الأديان السماوية الثلاثة وكافة القوانين الحضارية تبطل عقد الزواج حال كتمان أي مرض أو أي شيء قد يؤثر على العلاقة الزوجية.

وأضافت «زرار»، خلال لقائها ببرنامج «عم يتساءلون»، المذاع على فضائية «ltc»، أن الرجل إذا كان عقيمًا وقام بكتمان هذا الأمر عن زوجته فهذا عقد باطل، ويترتب عليه تعويض المرأة عن هذا الخداع، وتختص بالحكم في هذا الأمر محكمة النقض المصرية.

جدير بالذكر أن طلَب الولد حقٌّ مشروع للزوجة، كما هو حقٌّ مشْروع للزَّوْج؛ لأنه أعظم المقاصِد من الزواج؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «تزوَّجوا الوَدُود الوَلُود، فإنِّي مكاثِرٌ بكم الأمم يوم القيامة»؛ رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود، ولكن عدم الإنجاب ليس سببًا أو عيبًا يفسخ به عقْد النكاح عند جمهور العلماء.

وذَهَب بعضُ العلماء إلى أن كلَّ عيبٍ ينفِّر أحد الزوجَيْن من الآخر يوجب الخيار، ولا شكَّ أن عدم الإنجاب مدعاة لأن تنفر بعضُ النساء مِن أزواجهن، قال الإمام ابن القيِّم: «والصحيحُ أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العُقود؛ لأنَّ الأصل السلامة، والقياس أن كلَّ عيبٍ ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودَّة والرحمة، فإنه يوجب الخيار».

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