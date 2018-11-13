ندوة لوزارة الأوقاف عن سيدنا محمد بمسجد فاطمة النبوية .. السبت المقبل

تقيم وزارة الأوقاف، السبت المقبل، ندوة علمية كبرى بعنوان «سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- هاديًا وبشيرًا» بمسجد فاطمة النبوية بالدرب الأحمر.



ويحاضر في الندوة الدكتور جمال إبراهيم إسماعيل، مدير عام الإرشاد الديني، والدكتور طارق محمد صبري، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمد قرني، مدير إدارة شرق القاهرة.



