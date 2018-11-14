انطلاق فعاليات الليالي الثقافية بأسوان .. صور

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسوان عددًا من العروض الفنية على مستوى بيوت وقصور الثقافة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بأسوان تنشيطًا للسياحة الترفيهية .





ومن المقرر أن تقام العروض بـ 4 أماكن سياحية وهى "مسرح فوزى فوزى " الصيفى" ، الحديقة النباتية ، حديقة الشيراتون ، مرسى فيله" .



