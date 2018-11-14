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محافظات

انطلاق فعاليات الليالي الثقافية بأسوان .. صور

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:18 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسوان عددًا من العروض الفنية على مستوى بيوت وقصور الثقافة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بأسوان تنشيطًا للسياحة الترفيهية .

ومن المقرر أن تقام العروض بـ 4 أماكن سياحية وهى "مسرح فوزى فوزى " الصيفى" ، الحديقة النباتية ، حديقة الشيراتون ، مرسى فيله" .

وتشارك بالعروض فرق " أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين ، وفرقة توشكى للفنون التلقائية ، وفرقة كركر للفنون الشعبية بقيادة هشام شمس ، وفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود مغازى ، وفرقة كورال أطفال العقاد بقيادة المايسترو أحمد موسى ، وفرقة كورال أطفال أسوان بقيادة المايسترو محمود عبد الراضى .
انطلاق فعاليات الليالي الثقافية بأسوان .. صور
انطلاق فعاليات الليالي الثقافية بأسوان .. صور
انطلاق فعاليات الليالي الثقافية بأسوان .. صور
انطلاق فعاليات الليالي الثقافية بأسوان .. صور
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