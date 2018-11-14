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رياضة

حمادة أنور: مؤمن سليمان الأنسب لتدريب بتروجيت.. فيديو

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 12:52 ص
مؤمن سليمان
مؤمن سليمان
محمد رشاد
تحدث حمادة أنور مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت، عن أسباب عدم تولي محمود عودة، منصب المدير الفني للفريق عقب رحيل طارق يحيى.

وقال حمادة أنور في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدّمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "طارق يحيي فضل مصلحة النادي على مصلحته الشخصية وقرر الرحيل عن نادي بتروجيت، هو مدرب على أعلى مستوى والإدارة بالكامل تحترمه".

وتابع: "تحدثنا مع محمد عودة ورحب بتدريب نادي بتروجيت ولكنه واجه صعوبة في الرحيل عن أهلي بني غازي بسبب وجود شرط جزائي في عقده".

واختتم: "قرار اختيار مؤمن سليمان جاء بإجماع إدارة الفريق البترولي؛ لأنه الأنسب لتولي المهمة في الوقت الحالي".
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