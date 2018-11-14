طبيب يحذر: أدوية ممنوع استخدامها لفقدان الوزن.. فيديو

طالب الدكتور محمد أبو الغيط، أستاذ التغذية بكلية طب القصر العيني، الراغبين في فقدان الوزن؛ بالإكثار من تناول الفاكهة والخضراوات وشرب المياه، وتوزيع الوجبات على مدار اليوم.
وأضاف " أبو الغيط " في حواره في برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي "، قائلا:" من لا يتناول الطعام لا يفقد الوزن لأن الجسم يحافظ على الدهون المخزنة حتى تكون مصدر للطاقة لعمل وظائف القلب لحين استقبال طعام.
وتابع:" هناك الكثير من الأدوية التي تباع من أجل فقدان الوزن ولا ننصح باستخدامها"، موضحا أن أدوية السمنة قليلة على مستوى العالم ومعترف بـ 6 أدوية فقط على مستوى العالم، يوجد منها نوعين فقط في مصر".
واستطرد: " أدوية فقدان الوزن غير مسموح باستخدامها؛ لأنها غير مصرح بها من وزارة الصحة، وبعض تلك الأدوية تفقد الوزن ولكن أثارها الجانبية مرتفعة، والبعض الآخر لا يفقد الوزن ويكلف الفرد أموال طائلة".