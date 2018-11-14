مارجو حداد تكشف تفاصيل حياتها الفنية والخاصة مع زاهي وهبي

انتهت الفنانة الأردنية مارجو حداد من تسجيل حلقة تليفزيونية لها مع الإعلامي اللبناني زاهي وهبي في برنامجه “بيت القصيد”، الذي يعرض على شاشة الميادين كل سبت، الساعة 8.30 مساء بتوقيت بيروت، حيث تتحدث "مارجو" خلاله عن حياتها الفنية والخاصة.





وعادت مارجو حداد من جديد إلى القاهرة، بعد الإنتهاء من تسجيل الحلقة، إذ تنتظر عرض فيلمها الجديد "بيت ست" بعد شهر، والذي يعد أول مشاركة لها في السينما المصرية، إذ تلعب هي دور البطلة.





وتجسد "مارجو" في الفيلم دور صحفية مصرية من طبقة راقية، تُدعى "سلمى" تتحول حياتها رأسًا على عقب بعد وفاة ابنتها في حادث، وتتوالى الأحداث.



